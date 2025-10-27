Red Uno transmite hoy el partidazo entre Real Betis y Atlético de Madrid

La jornada 10 de LaLiga española presenta un partido clave entre Real Betis y Atlético de Madrid, ambos con 16 puntos y con la posibilidad de terminar la jornada en puestos de Champions League. El encuentro se disputará hoy lunes 27 de octubre en el Estadio La Cartuja de Sevilla, y será transmitido en señal abierta por Red Uno desde las 15:45.

El Real Betis llega al partido tras empatar contra Villarreal y ocupa la quinta posición de la tabla. Por su parte, el Atlético de Madrid viene de vencer a Osasuna y se encuentra cuarto, lo que añade emoción a este enfrentamiento directo por la clasificación europea.

Los aficionados podrán seguir cada jugada y las incidencias del partido gracias a la cobertura de Red Uno, que promete llevar la emoción de LaLiga española a todos los hogares bolivianos.

