Barcelona venció 3-1 al Real Oviedo y se mantiene cerca del liderato del Real Madrid

Barcelona sufrió más de lo esperado en su visita al estadio Carlos Tartiere, pero logró imponerse 3-1 ante un Real Oviedo que dio pelea hasta los últimos minutos. El conjunto azulgrana tuvo que reaccionar tras un gol temprano de los locales, demostrando que ningún partido puede darse por sentado.

El primer tanto llegó a los 33 minutos, aprovechando un error defensivo que permitió a Alberto Reina adelantar al Oviedo. Barcelona dominó el juego en posesión y llegadas, con Raphinha y Marcus Rashford generando constantes oportunidades, pero el arquero Aarón Escandell mantuvo a raya a los visitantes durante gran parte del primer tiempo.

La reacción culé llegó pasada la hora de juego: Eric García igualó el marcador tras un rebote que siguió a un remate acrobático de Ferran Torres. Poco después, Robert Lewandowski aprovechó un centro de Frenkie de Jong para poner al Barça 2-1, completando la remontada.

Real Oviedo no se dio por vencido y continuó buscando el empate, aunque la sólida defensa de Araujo y Koundé frustró sus intentos. En los minutos finales, Ronald Araujo selló el triunfo con un cabezazo tras un córner, dedicando su gol a Gavi, quien se recupera de una operación de rodilla.

Con este resultado, Barcelona suma tres puntos clave y se acerca al líder Real Madrid, mientras Hansi Flick alcanza su victoria número 50 como entrenador del club, consolidando su buen inicio de temporada.

Sigue aquí el minuto a minuto.

