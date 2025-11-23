¡Histórico! San Juan de Satélite Norte jugará la final de la Copa Simón Bolívar

El equipo cruceño enfrentará a Real Potosí por el ascenso a la Primera División del Fútbol Boliviano.
23/11/2025 17:43
San Juan Fútbol Club de Satélite Norte del departamento de Santa Cruz, jugará por primera vez la final de la Copa Simón Bolívar por el ascenso a la Primera División del balompié nacional.
El conjunto cruceño derrotó por 3-2 en la final de vuelta a Universitario de Sucre 6-3 en el global y enfrentará en la gran final a Real Potosí que hoy eliminó a Primero de Mayo del Beni.
La primera final se jugará el 30 de noviembre y la vuelta el 7 de diciembre de este 2025.
