Deportes

¡Histórico! San Juan de Satélite Norte jugará la final de la Copa Simón Bolívar

El equipo cruceño enfrentará a Real Potosí por el ascenso a la Primera División del Fútbol Boliviano. 

Martin Suarez Vargas

23/11/2025 17:43

Foto: San Juan Fútbol Club.
Bolivia.

San Juan Fútbol Club de Satélite Norte del departamento de Santa Cruz, jugará por primera vez la final de la Copa Simón Bolívar por el ascenso a la Primera División del balompié nacional.

El conjunto cruceño derrotó por 3-2 en la final de vuelta a Universitario de Sucre 6-3 en el global y enfrentará en la gran final a Real Potosí que hoy eliminó a Primero de Mayo del Beni.

La primera final se jugará el 30 de noviembre y la vuelta el 7 de diciembre de este 2025.

