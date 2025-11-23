TEMAS DE HOY:
Fuera de lo común: jugador anota y celebra bailando con las porristas (Video)

El lateral brasileño decidió celebrar su gol de manera única, uniéndose a las porristas, mientras Botafogo toma ventaja en el Brasileirão. 

Martin Suarez Vargas

23/11/2025 10:55

Foto: Transmisión oficial fútbol brasileño.
Brasil.

El partido entre Botafogo y Grêmio dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada en el Brasileirão. Cuiabano, lateral del equipo local, abrió el marcador al minuto 15 y, en lugar de festejar con sus compañeros, corrió hacia un costado de la cancha para unirse a la coreografía de las cheerleaders, provocando risas y aplausos entre la afición.

Cuatro minutos más tarde, Artur Victor Guimarães amplió la ventaja para el "Fogão" (19'), asegurando un cómodo 2-0 antes del descanso. Este arranque sólido le permitió a Botafogo consolidarse en la parte alta de la tabla, acercándose a los puestos que clasifican a torneos internacionales.

El festejo de Cuiabano rápidamente se volvió viral en redes sociales, destacando por su originalidad y humor, mientras el equipo sigue firme en su objetivo de mantenerse entre los mejores del campeonato brasileño.

