El Liverpool no levanta cabeza y sufrió una contundente derrota a manos del Nottingham Forest, que sale del descenso y provoca la sexta derrota en doce jornadas de Premier de los 'reds', dos más de las que sufrió en toda la pasada campaña cuando se proclamó campeón.

Los de Arne Slot, que comenzaron la temporada con cinco victorias consecutivas, se hunden en la clasificación y se quedan a ocho puntos del Arsenal, líder con un partido menos tras jugar el domingo frente al Tottenham Hotspur en el derbi londinense.

El brasileño Murillo sostuvo a la defensa del Forest y aprovechó un balón suelto en el área tras un córner para fusilar a su compatriota Alisson, que volvía tras perderse los últimos ocho encuentros por lesión.

Apenas iniciada la segunda parte, Neco Williams realizó una gran jugada individual por la banda izquierda y puso un pase de la muerte que Nicolo Savona remató a la red. A diez minutos del final, Morgan Gibbs-White puso la sentencia tras recoger un rechace después de una parada de Alisson.

Antes, con 0-1 en el marcador, el VAR anuló un tanto de los de Sean Dyche por mano de Igor Jesús antes del disparo. El partido pudo cambiar a los ocho minutos, cuando Elliot Anderson sacó bajo palos un remate de cabeza del argentino Mac Allister.

Fue la única clara ocasión que tuvieron los 'reds', que a pesar de dominar la posesión, no lograron poner en peligro la meta de Matz Sels, quien apenas tuvo intervenciones. El egipcio Mohammed Salah lo intentó en varias ocasiones en la primera parte, y Mac Allister también buscó el empate antes del descanso, pero su disparo fue controlado por Sels.

Tras el temprano tanto de Savona, el Liverpool no reaccionó, y salvo un nuevo disparo de Salah, no generó más ocasiones. El técnico neerlandés movió el banquillo dando entrada a Hugo Ekitike, Federico Chiesa y Rio Ngumoha, de 17 años, pero sin impacto en el juego.

El Nottingham Forest, replegado atrás, se mostró cómodo durante todo el partido y nunca vio peligrar su ventaja. En una nueva contra, consiguieron el tercer gol mediante Gibbs-White tras un rechace en el área.

En los últimos diez minutos, el Liverpool apenas presionó y no logró inaugurar su marcador. A pesar de los 500 millones invertidos en fichajes como Hugo Ekitike, Alexander Isak y Florian Wirtz, los de Anfield aún no encuentran un estilo de juego ni un esquema que les haga brillar en el campo.

Con la derrota, el Liverpool se coloca en undécima posición, mientras que el Nottingham Forest suma tres puntos valiosos para salir del descenso.

Ficha técnica:

0 - Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch, Jones; Salah, Isak, Gakpo.

3 - Nottingham Forest: Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangaré, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Nicolás Domínguez; Igor Jesús.

Goles: 0-1, min.33: Murillo; 0-2, min.46: Savona; 0-3, min.78: Gibbs-White.

Árbitro: Andrew Madley. Mostró amarilla a Gravenberch (min.66) y a Chiesa (min.87) por parte del Liverpool.

Incidencias: partido correspondiente a la duodécima jornada de la Premier League disputado en Anfield.

