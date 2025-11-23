TEMAS DE HOY:
Policial

¡Intentó sobornar! Un hombre fue detenido con 100 kilos de marihuana

La mujer que lo acompañaba logró escapar, mientras el caso fue derivado a la Felcn para investigar el origen y destino de la droga.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/11/2025 10:32

Santa Cruz, Bolivia

Un hombre fue detenido la noche de este viernes en la EPI-5 de Santa Cruz tras ser sorprendido transportando 100 kilos de marihuana en una vagoneta. La mujer que lo acompañaba logró escapar durante la persecución.

El conductor intentó sobornar a los patrulleros con altas sumas de dinero mientras era trasladado a dependencias policiales, pero finalmente fue puesto a disposición de las autoridades.

“Hemos detenido al conductor y derivado el caso a la FELCN para que realice la investigación sobre el origen y destino de la droga. La mujer que lo acompañaba logró escapar, por lo que se mantiene su búsqueda”, indicó el coronel Iver Estrella, comandante de la EPI 5.

Hasta el momento, solo el hombre permanece detenido, mientras continúan los operativos para reforzar los controles en la zona y dar con la mujer que huyó.

