Sentencia a cuatro años a mujer que agredió a periodista en un alojamiento

Una mujer periodista que llegó desde Tarija a Santa Cruz para realizar una cobertura fue víctima de un ataque con arma blanca en un alojamiento de la zona del mercado antiguo La Ramada.

El incidente ocurrió el pasado 29 de octubre, cuando la víctima se encontraba hospedada en el alojamiento. Cámaras de seguridad registraron a otra mujer que ingresó al lugar y le provocó un corte profundo en el rostro antes de huir del lugar.

La periodista recibió asistencia médica inmediata por parte del personal del alojamiento y fue trasladada al hospital San Juan de Dios, donde fue sometida a una cirugía de reconstrucción.

Tras una investigación policial, se logró la captura de la agresora, identificada como Patricia Sánchez Flores, junto a un hombre que sería su cómplice.

La mujer se sometió a un procedimiento abreviado y fue sentenciada a cuatro años de prisión en el penal de Palmasola por el delito de lesiones graves y leves. Su acompañante quedó con detención preventiva en el mismo penal mientras se continúa con las investigaciones.

