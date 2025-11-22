¿Zendaya está embarazada? Video desata fuertes rumores entre sus seguidores

Zendaya y Tom Holland volvieron a ser tendencia este año, no por su trabajo en cine, sino por su vida personal. Todo comenzó con un video de 55 segundos del set de Spider-Man 4 que se viralizó en X.

En la grabación, Zendaya aparece observando a Holland mientras saluda a sus fans y en algunos momentos toca su abdomen, lo que generó rumores sobre un posible embarazo.

El clip recibió millones de reproducciones y cientos de comentarios. Muchos usuarios interpretaron la postura de la actriz y su gesto como señales de que podría estar embarazada, incluso especulando sobre el sexo del bebé y la etapa de gestación.

Además, a principios de 2025, se confirmó que la pareja se comprometió en una fiesta privada. Zendaya también apareció en los Golden Globes con un anillo llamativo, lo que reforzó las noticias sobre su compromiso.

A pesar de la atención mediática, Zendaya y Holland han mantenido la discreción. Según su estilista, Law Roach, la boda aún no se planifica y la actriz está enfocada en sus próximos proyectos cinematográficos

Los rumores sobre un posible embarazo no son nuevos para Zendaya. En 2022, un video falso que simulaba una ecografía se viralizó, obligando a la actriz a desmentirlo.

Mira la programación en Red Uno Play