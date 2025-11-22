Terror en práctica militar: granada mal lanzada estalla a un metro de distancia

Durante una práctica de fuego real en un centro de entrenamiento militar en China, un joven recluta estuvo a punto de causar una tragedia después de fallar en el lanzamiento de una granada de mano.

De acuerdo con los reportes preliminares, los nervios jugaron en su contra: el explosivo se le resbaló de la mano y cayó justo frente a la barrera de seguridad, a los pies de ambos militares, en lugar de salir proyectado hacia el campo de tiro.

Ante la situación crítica, el instructor reaccionó con una calma y rapidez impresionantes. En vez de ponerse a salvo solo, agarró al recluta por el uniforme y lo arrastró hacia una trinchera de seguridad ubicada a un costado.

La escena fue cuestión de milésimas. Menos de un segundo después de que el instructor lograra cubrirse junto con el novato, la granada estalló, levantando tierra, humo y escombros justo donde habían estado parados.

Milagrosamente, ambos salieron ilesos. El instructor fue condecorado por su valentía, su reacción inmediata y su compromiso con la seguridad de sus subordinados, cualidades que evitaron lo que habría sido una tragedia segura.

