Terror en práctica militar: granada mal lanzada estalla a un metro de distancia

Una práctica de fuego real casi termina en tragedia cuando un recluta dejó caer una granada a pocos metros. Su instructor reaccionó en menos de un segundo y evitó una explosión fatal.
22/11/2025 17:58
Escuchar esta nota
Durante una práctica de fuego real en un centro de entrenamiento militar en China, un joven recluta estuvo a punto de causar una tragedia después de fallar en el lanzamiento de una granada de mano.
De acuerdo con los reportes preliminares, los nervios jugaron en su contra: el explosivo se le resbaló de la mano y cayó justo frente a la barrera de seguridad, a los pies de ambos militares, en lugar de salir proyectado hacia el campo de tiro.
Ante la situación crítica, el instructor reaccionó con una calma y rapidez impresionantes. En vez de ponerse a salvo solo, agarró al recluta por el uniforme y lo arrastró hacia una trinchera de seguridad ubicada a un costado.
La escena fue cuestión de milésimas. Menos de un segundo después de que el instructor lograra cubrirse junto con el novato, la granada estalló, levantando tierra, humo y escombros justo donde habían estado parados.
Milagrosamente, ambos salieron ilesos. El instructor fue condecorado por su valentía, su reacción inmediata y su compromiso con la seguridad de sus subordinados, cualidades que evitaron lo que habría sido una tragedia segura.
Video:
Mira la programación en Red Uno Play
18:00
19:00
20:00
21:00
23:00
00:00
18:00
19:00
20:00
21:00
23:00
00:00