Cuando parecía que ya se había visto todo en internet, el reconocido pianista y youtuber brasileño Fabricio André Bernard Di Paolo, más conocido como Lord Vinheteiro, volvió a sorprender a su audiencia. Esta vez no fue con una pieza de música clásica en un piano de cola, sino con una orquesta de gallinas de goma.

El músico, de 45 años, interpretó el himno del synth-pop de los años 80, "Take On Me" de la banda A-ha, presionando rítmicamente los juguetes para lograr las notas exactas mediante sus chillidos. El resultado, que combina una ejecución técnica precisa con el sonido absurdo de los muñecos, ha sido calificado por los usuarios como "una locura total" y una genialidad cómica.

El genio detrás de lo absurdo

Nacido en 1980, Di Paolo ha construido una carrera única en la plataforma de videos. Bajo el seudónimo de Lord Vinheteiro, gestiona el canal de piano más grande del mundo, acumulando casi 8 millones de suscriptores y superando millones de visualizaciones.

Su sello personal consiste en mantener una mirada fija y seria a la cámara mientras ejecuta piezas de alta complejidad o, como en este caso, realiza experimentos sonoros con los elementos menos pensados.

Un repertorio sin límites

Si bien Lord Vinheteiro se hizo famoso inicialmente por sus versiones virtuosas de bandas sonoras de videojuegos, dibujos animados y temas de cine, su capacidad para convertir lo ridículo en arte ha renovado su popularidad.

Según sus seguidores, el músico parece haber descubierto este talento casi por accidente, pero logró perfeccionarlo al punto de que un juguete para mascotas puede sonar tan afinado como un instrumento real. Con esta versión de A-ha, el brasileño reafirma su trono como uno de los creadores de contenido musical más creativos y virales de la actualidad.

Vea el video:

