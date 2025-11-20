Rusia exhibe robot humanoide que baila para Putin tras fallido intento en una presentación

El presidente ruso, Vladimir Putin, fue testigo de una inusual demostración tecnológica este miércoles en Moscú: el robot humanoide Green lo saludó, conversó con él y realizó un baile.

La demostración se llevó a cabo en el marco de una exposición organizada por Sberbank, el mayor banco de Rusia, durante la conferencia "Viaje a la Inteligencia Artificial". El presidente Putin calificó la actuación de Green como "muy bonita" y agradeció al robot antes de continuar su recorrido.

El primer humanoide ruso con IA integrada

El robot Green, desarrollado por Sberbank, es el primero de su tipo en Rusia y utiliza el sistema de voz GigaChat para comunicarse y ejecutar órdenes, además de estar equipado con más de 40 motores y sensores de alta precisión para moverse y mantener el equilibrio, según informan los portales La Voz del Interior y Latinus.

En su presentación ante el jefe del Kremlin, Green explicó su identidad:

"Hola, me llamo Green. Soy el primer robot humanoide ruso con inteligencia artificial integrada. Esto significa que no soy sólo un programa en una pantalla, sino la encarnación física de la tecnología".

Tras esta introducción, el robot procedió a realizar una inusual performance de baile al ritmo de la que dijo ser su "canción favorita", bajo la atenta mirada de Putin y sus guardaespaldas.

Esta exitosa presentación de Green ocurre pocos días después de que la demostración de otro robot ruso, llamado Aidol, terminara en un escándalo viral. Aidol, que también supuestamente utilizaba IA, cayó de bruces en el escenario a poco de empezar a caminar.

La actuación impecable de Green, presenciada con evidente nerviosismo por el equipo de seguridad de Putin (uno de los guardaespaldas incluso se interpuso brevemente entre el líder y la máquina), se interpretó como un momento clave para la robótica rusa y un urgente intento por limpiar la imagen tecnológica del país.

Sberbank anunció que el software de Green será actualizado constantemente y que el robot tiene la capacidad de realizar tareas físicas. Un proyecto piloto buscará integrar a Green en algunas áreas de negocio del banco.

