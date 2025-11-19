¿Instinto o inteligencia? La curiosa reacción de los gansos al pasar bajo los puentes

Un video compartido en redes sociales se hizo viral, mostrando una curiosa y aparentemente instintiva reacción de un grupo de gansos que viajan en la parte trasera de una camioneta. Al acercarse a un puente elevado, las aves adoptan una medida de "seguridad" que sorprendió a los internautas.

En la grabación, se observa a varios gansos de color blanco dentro de una jaula transportada en la caja de una pickup que circula a alta velocidad por una carretera. Las aves, que mantienen sus cuellos estirados, observan su entorno.

Sin embargo, al momento en que la camioneta se aproxima y pasa directamente por debajo de un puente, los gansos reaccionan de manera coordinada: aparentemente, por instinto, agachan y recogen sus cuellos y cabezas. Adoptan una postura encorvada, minimizando su altura dentro de la jaula.

La frase que acompaña el video resume el suceso: "Gansos agachan sus cabezas bajo un puente por seguridad".

¿Miedo o aprendizaje?

Esta reacción ha generado especulaciones entre los usuarios de TikTok sobre si se trata de un comportamiento aprendido (quizás por haber chocado sus cabezas anteriormente en situaciones similares) o si es un mecanismo de supervivencia instintivo que los lleva a protegerse de posibles amenazas aéreas o de colisión vertical al percibir un obstáculo inminente sobre ellos.

El comportamiento no solo es llamativo por la inteligencia o reflejo de las aves, sino por la sincronía con la que deciden agacharse, demostrando una notable conciencia de su entorno y el peligro potencial que representa la baja altura del puente.

