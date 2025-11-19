Un emotivo gesto de solidaridad de una profesora de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES), campus Guasave, se hizo viral en redes sociales, conmoviendo a miles de usuarios y generando un debate sobre la empatía en la educación.

La protagonista de este acto es la profesora Karla Gastélum, quien no dudó en cargar al pequeño hijo de una de sus alumnas mientras esta se concentraba en finalizar una importante actividad académica, informa el portal mexicano El Mañana.

El gesto de apoyo que conmovió en TikTok

El momento fue captado en video por la propia alumna, identificada como Majo Álvarez, y compartido en su cuenta de TikTok, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones. En el clip, se observa a la profesora Gastélum sosteniendo y meciendo con ternura al bebé mientras las estudiantes trabajan activamente en su "proyecto de intervención socioeducativa".

La estudiante expresó su profundo agradecimiento en la publicación:

"Para la maestra que cuidó a mi bebé para que yo pudiera terminar mi proyecto de intervención socioeducativa. [Ella] no solo enseña, también abraza."

Un reflejo de calidad humana

El video provocó una ola de reacciones positivas, donde los usuarios resaltan la vocación y la calidad humana de la docente, especialmente en un país donde las madres jóvenes a menudo enfrentan grandes desafíos para continuar con sus estudios.

El acto de la profesora Gastélum no solo facilitó que su alumna concluyera su tarea sin interrupciones, sino que también reforzó un mensaje claro: la educación es, ante todo, un acto de humanidad. Este tipo de acciones destaca la tendencia a la humanización en las aulas, donde los docentes van más allá de la transmisión de conocimientos para brindar apoyo en las complejas circunstancias personales de sus alumnos. Otros usuarios en redes sociales mencionaron que este tipo de apoyo no es un caso aislado en la UPES, celebrando a los profesores que están "siempre al pendiente de todo lo que pasa" y validan la maternidad en el ámbito educativo.

Mira el video:

