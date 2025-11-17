¡Impresionante! Nuevo avistamiento de ovni en Rusia paraliza las redes sociales

El misterio de los Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI) volvió a encender las redes sociales, esta vez con un impactante video grabado en una remota zona de Rusia. El clip, de apenas 25 segundos, muestra un objeto que, según el testigo anónimo, realizó un aterrizaje y permaneció en el lugar durante un tiempo considerable antes de desaparecer.

El objeto que desafía la lógica

Las imágenes, supuestamente captadas en una tundra nevada, muestran una estructura ovalada suspendida a unos cinco metros del suelo. La forma del objeto y una serie de luces que recorren su contorno han llamado poderosamente la atención, según publica el portal de TV Azteca.

Lo más inusual del testimonio del autor del video no es solo el avistamiento, sino el presunto descenso y prolongada permanencia del objeto en la Tierra, un detalle que ha generado fascinación y escepticismo a partes iguales.

El debate en redes: montaje vs. FANI

El nuevo video reabre la conversación global sobre la autenticidad de estos avistamientos. Aunque la baja resolución de la grabación y la distancia alimentan las dudas, el debate se centra en tres posibles explicaciones:

Montaje o edición: Escepticismo ante la calidad de la imagen. Tecnología terrestre: Un dron modificado o algún tipo de aeronave experimental secreta. Fenómeno Aéreo No Identificado (FANI): Una genuina manifestación de un fenómeno de origen desconocido o, como especulan algunos usuarios, prueba de vida extraterrestre.

La viralización de este clip refuerza el interés público por los FANI y la necesidad de un análisis más técnico y riguroso por parte de las autoridades, desvinculando la investigación del imaginario popular de los "platillos voladores". Hasta el momento, no existen verificaciones oficiales por parte de las autoridades rusas sobre el contenido del video, el cual se suma a la larga historia de avistamientos reportados en diversas regiones del mundo.

Vea el video:

