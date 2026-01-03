¿Preocupado por la factura de luz?: Estos son los cinco electrodomésticos que consumen más energía incluso cuando solo están conectados

Recibir la factura de luz causa mucha preocupación en varias personas que ven el monto elevarse sin saber por qué. Este fenómeno, conocido como consumo vampiro, representa una parte inadvertida del uso eléctrico en los hogares y puede aumentar el valor final de la factura de luz.

Es hora que controles tus gastos y revises tu consumo y tomes en cuenta que electrodomésticos como el televisor, el computador de escritorio y los cargadores de celular consumen energía aunque estén apagados, siempre que permanezcan conectados a la corriente.

Identificar qué aparatos generan este gasto y cómo reducirlo resulta fundamental para optimizar el ahorro energético en la vida cotidiana.

Si bien el gasto individual puede parecer bajo, la suma diaria y anual de cada dispositivo conectado genera un impacto considerable tanto en la economía doméstica como en el ambiente.

Televisor

El televisor suele permanecer enchufado y listo para recibir la señal del control remoto. Esta condición provoca un consumo continuo de energía, aunque el aparato esté apagado. La función de espera, que facilita el encendido inmediato, explica este gasto silencioso.

Computador de escritorio

El computador de escritorio es otro caso frecuente de consumo vampiro. Incluso apagado, puede consumir hasta 2,84 vatios en estado de espera. Mantenerlo conectado sin uso prolonga un gasto que, acumulado durante días y semanas, impacta en la factura eléctrica.

Cargador de celular

Los cargadores de celular mantienen un consumo residual estimado de 0,26 vatios cuando quedan enchufados sin carga activa. Esta cantidad puede crecer si se dejan conectados durante largas horas, convirtiéndose en una fuente constante de gasto eléctrico.

Equipo de sonido

Un equipo de sonido doméstico consume alrededor de 8,3 vatios mientras sigue conectado, aunque no se utilice. La función de espera y la presencia de relojes o luces piloto explican este consumo que pasa desapercibido, pero se suma al total mensual.

Microondas

El microondas puede gastar más de 3 vatios solo por estar enchufado, sin importar si está en uso. El reloj digital y los sistemas de control mantienen el flujo de energía, lo que convierte a este electrodoméstico en un generador constante de consumo vampiro.

Consejos para ahorrar energía en casa

Reducir el consumo vampiro no requiere adquirir nuevos dispositivos ni modificar la funcionalidad habitual de los equipos. Desenchufar electrodomésticos y cargadores cuando no se utilizan elimina el gasto residual de manera efectiva. El uso de regletas con interruptor permite cortar la corriente a varios aparatos a la vez, ofreciendo una alternativa sencilla para controlar el consumo fantasma. Adoptar el hábito de emplear regletas aumenta el potencial de ahorro energético y facilita el control del gasto eléctrico.

Los hogares pueden implementar estrategias adicionales para mejorar la eficiencia energética. Mejorar el aislamiento en puertas y ventanas, utilizar cortinas gruesas o cristales dobles ayuda a mantener la temperatura interior y disminuye la necesidad de calefacción o aire acondicionado.

