Las primeras figuras de Hollywood volvieron a deslumbrar con elegancia, glamour y sofisticación en la alfombra roja de los Academy Awards.

La 98ª edición de los premios transformó nuevamente el Dolby Theatre de Los Angeles en el epicentro mundial de la moda y el cine. Antes de que comenzara la ceremonia organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, actrices, modelos y celebridades desfilaron con espectaculares vestidos de alta costura, protagonizando algunos de los momentos más comentados de la noche.

Como cada año, la famosa “red carpet” confirmó que los Oscar no solo premian al cine, sino que también marcan tendencias en la moda internacional.

Elegancia clásica y siluetas de princesa

Uno de los looks más aplaudidos de la noche fue el de Elle Fanning, quien apostó por un vestido blanco de inspiración romántica firmado por Givenchy. El diseño, bordado con delicados motivos botánicos plateados, destacaba por su escote corazón ajustado y una amplia falda de tul que le otorgaba un aire de cuento de hadas.

Glamour en Hollywood: los mejores vestidos de los Oscar 2026. Foto EFE.

También acaparó miradas Emma Stone, quien eligió un elegante vestido plateado de Louis Vuitton con escote redondo pronunciado, espalda descubierta y una silueta fluida que resaltaba por su sofisticada sencillez.

Por su parte, Anne Hathaway optó por un vestido negro de Valentino con flores bordadas en tono rosa que aportaban contraste. El look se completó con guantes largos, sandalias y joyas de diamantes, evocando la estética clásica del viejo Hollywood.

Glamour en Hollywood: los mejores vestidos de los Oscar 2026. Foto EFE.

Negro y pedrería, protagonistas de la noche

El negro volvió a consolidarse como uno de los colores dominantes de la noche. Zoe Saldana lució un vestido de encaje con corsé y tirantes finos que caía en una falda larga hasta los pies, apostando por una elegancia minimalista.

Más llamativa fue la aparición de Demi Moore, quien deslumbró con un vestido de Gucci decorado con plumas y pedrería en tonos verdes y negros, uno de los diseños más espectaculares de la velada.

Glamour en Hollywood: los mejores vestidos de los Oscar 2026. Foto EFE.

La modelo Heidi Klum también destacó con un vestido joya cubierto de perlas y cristales, con escote palabra de honor y silueta recta que brillaba intensamente bajo los focos de la alfombra roja.

Diseños atrevidos y combinaciones inesperadas

Entre las propuestas más originales destacó Jessie Buckley, quien apostó por un vestido de Chanel que combinaba rojo y rosa, una mezcla poco habitual en este tipo de eventos. El diseño incluía un cuerpo envolvente y una falda fluida con cola.

Glamour en Hollywood: los mejores vestidos de los Oscar 2026. Foto EFE.

La actriz Priyanka Chopra eligió un vestido de inspiración nupcial con escote en pico, cintura drapeada y abertura lateral. El modelo incorporaba plumas y detalles en negro que rompían con el blanco predominante.

Por su parte, Barbie Ferreira apostó por el color azul Klein con un diseño de dos piezas compuesto por un top encorsetado y una falda larga con lazada XL, uno de los estilismos más modernos de la noche.

Un desfile de estrellas de Hollywood

La alfombra roja también dejó momentos icónicos, como la aparición conjunta de Kate Hudson y su madre Goldie Hawn, quienes posaron juntas ante los fotógrafos. Hudson lució un vestido verde menta de Armani Privé, mientras que Hawn optó por un diseño negro con destellos plateados.

Otra presencia destacada fue la de Nicole Kidman, quien eligió un conjunto romántico de Chanel con top peplum y falda evasé decorados con plumas.

Glamour en Hollywood: los mejores vestidos de los Oscar 2026. Foto EFE.

Tampoco pasó desapercibida Gwyneth Paltrow, que apostó por un vestido minimalista rosa pastel con escote palabra de honor y silueta recta.

La alfombra roja que marca tendencias

Como cada año, la alfombra roja de los Academy Awards volvió a demostrar que el cine y la moda mantienen una relación inseparable. Diseños de alta costura, joyas espectaculares y estilismos cuidadosamente elaborados convirtieron el desfile de celebridades en uno de los grandes espectáculos de la noche.

Mientras dentro del teatro se entregaban las codiciadas estatuillas doradas, afuera se libraba otra competencia: la de los looks más memorables.

Y, a juzgar por el despliegue de glamour visto en 2026, la alfombra roja de los Oscar sigue siendo una de las pasarelas más influyentes del planeta.

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