De no creer: pidió teléfonos en 2010 y recién los recibió 16 años después

Una insólita historia se volvió viral en redes sociales luego de que un comerciante de teléfonos móviles en Trípoli, capital de Libia, recibiera un pedido de celulares que había realizado en 2010.

El envío incluía varios dispositivos de la marca en específico, modelos de alta gama de finales de la década de 2000 que hoy resultan completamente obsoletos.

Un pedido que tardó 16 años

Según informó el portal Oddity Central, el comerciante había encargado los teléfonos antes del inicio de la guerra civil libia en 2011. Sin embargo, el conflicto provocó el colapso de muchos servicios logísticos y aduaneros del país.

Como consecuencia, el paquete quedó olvidado durante años en algún almacén hasta que recientemente fue encontrado y enviado finalmente a su destinatario.

En un video que circuló en redes sociales se observa al vendedor abriendo una bolsa de plástico roja y mostrando los teléfonos, mientras bromea preguntando si se trata de celulares o de artefactos históricos.

Modelos que hoy son reliquias

Entre los dispositivos recibidos se encontraban modelos clásicos de la marca, incluidos teléfonos tipo Communicator y algunos equipos deslizantes que en su momento eran considerados de alta gama.

Sin embargo, con el avance de la tecnología, estos equipos hoy tienen poco valor práctico frente a los smartphones modernos.

A pocos kilómetros de distancia

Lo más llamativo del caso es que el vendedor y el destinatario del envío se encuentran en la misma ciudad, separados apenas por unos pocos kilómetros dentro de Trípoli.

Aun así, el pedido tardó 16 años en completarse, una situación que muchos usuarios en redes sociales señalaron como ejemplo de cómo los conflictos armados pueden afectar incluso las actividades comerciales más cotidianas.

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