Óscar 2026: Mhoni Vidente anticipa el destino de Guillermo del Toro y Leonardo DiCaprio

La expectativa por la próxima entrega de los Premios Óscar ha escalado tras las recientes revelaciones de Mhoni Vidente sobre los posibles triunfadores de la gala. La astróloga, conocida por sus constantes aciertos en el mundo del espectáculo, perfiló un panorama lleno de éxitos y controversias para las estrellas de Hollywood.

En cuanto al talento mexicano, la pitonisa aseguró que Guillermo del Toro sumará un nuevo reconocimiento a su prestigiosa trayectoria cinematográfica. Aunque descartó el premio a Mejor Película para el tapatío, señaló que su trabajo destacará inevitablemente en categorías técnicas o de reparto.

Por otro lado, la figura de Leonardo DiCaprio cobra un protagonismo especial en las visiones de la vidente para esta edición. Según sus predicciones, el proyecto liderado por el actor estadounidense se posiciona como el favorito indiscutible para llevarse la estatuilla a Mejor Película.

Sin embargo, no todo son celebraciones en el análisis de la cubana, quien aprovechó el espacio para cuestionar la actitud de algunos talentos jóvenes. En particular, arremetió contra Timothée Chalamet por considerar que sus recientes declaraciones reflejan una arrogancia perjudicial para su imagen pública.

La vidente también vinculó el entorno de Chalamet con la supuesta ‘mala suerte’ que rodea al clan Kardashian, mencionando específicamente a Kim Kardashian. Esta teoría sobre la energía de las famosas hermanas suele generar un intenso debate cada vez que se relaciona con figuras del cine.

Como cada año, los pronósticos de la astróloga han encendido las redes sociales y dividido la opinión entre especialistas y seguidores de la industria. Solo queda esperar a la ceremonia oficial para confirmar si la lectura de los astros coincide con el veredicto de la Academia.

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