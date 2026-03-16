“Las guerreras K-pop”, gana el Óscar a mejor película animada y mejor canción

El gran éxito de Netflix "Las guerreras k-pop", una historia sobre el bien y el mal que incorpora la mitología tradicional coreana y una banda sonora energizante, ganó este domingo el Óscar a mejor película animada ya mejor canción

La cinta, coproducida con Sony Pictures Animation, se estrenó en Netflix en junio de 2025, pero rápidamente consiguió un gran número de seguidores en todo el mundo y actualmente es la película original más vista de todos los tiempos del gigante del "streaming".

Cuando se estrenó una versión especial para cantar a coro en los cines norteamericanos durante un solo fin de semana, llenó con creces y dominó la taquilla.

"Esto es para Corea y para los coreanos en todos lados", dijo la codirectora Maggie Kang al recibir la estatuilla, quien subió al palco junto al también director Chris Appelhans y la productora Michelle Wong.

La película cuenta la historia de HUNTR/X, un popular grupo femenino de K-pop cuyos integrantes llevan una doble vida como cazadoras de demonios armadas. Sus canciones ayudan a crear una barrera mágica llamada Honmoon que protege a la humanidad.

El papel de cazadora de demonios se transmite de generación en generación.

El trío actual de Rumi, Mira y Zoey está formado por mujeres empoderadas que derrochan estilo, pero que también son un poco torpes y devoran comida coreana entre actuaciones y sus operaciones de caza.

Deben enfrentarse a una banda de chicos demoníacos, los Saja Boys, enviados por el señor de los demonios Gwi-ma para debilitar a los Honmoon. Y arranca una batalla por la humanidad.

La película se inspira en el chamanismo, la tradición de contar con intermediarios para interactuar con el mundo espiritual, y ofrece impresionantes recreaciones del horizonte de Seúl.

Kang ha explicado que el proyecto llevó años de preparación.

"Esta idea tan disparatada de una película de K-pop podía representar tantos aspectos de mi cultura. En cuanto me di cuenta de eso, me lancé por todo para hacer la película más coreana que pudiera", dijo al diario The New York Times en una entrevista publicada en enero.

"Primero escribí muchas cosas en coreano, en mi cabeza, y pensé: ¿cuál es la mejor manera de traducir esta emoción o este diálogo al inglés?", agregó.

El reparto principal está compuesto en su mayoría por actores coreanos.

"Golden"

"Golden", su contagioso himno sobre el empoderamiento, la autosuficiencia y el crecimiento personal, se llevó además la estatuilla a la mejor canción original

"Esta canción no es sobre el éxito, sino sobre resiliencia", dijo al recibir el galardón y llorando la coreanaestadounidense EJAE, una de sus intérpretes y compositoras.

La creación de la melodía fue un proceso que duró años. "Este concepto es tan descabellado que las canciones tenían que ser fantásticas para que fuera aceptadas", había resaltado Kang al The New York Times.

"Golden", que encabezó las listas de éxitos en más de dos docenas de países, es la pieza musical central de la película, con letras en inglés y coreano.

Es el grito de guerra de Rumi, con el que revela al mundo que también es mediodemonio.

"He dejado de esconderme, ahora brillo como si hubiera nacido para ello", dice la canción, escrita por un equipo en el que participa EJAE, quien le da voz a Rumi.

"Vamos a subir, subir, subir, es nuestro momento / Sabes que juntos brillamos / Va a ser, va a ser dorado", prosigue.

La también ganó un Globo de Oro y un premio de la Crítica a la mejor melodía canción original en una película, así como un Grammy al mejor tema musical escrito para medios audiovisuales.

El Óscar a la mejor canción original supone una dulce venganza para EJAE, quien ha declarado en múltiples entrevistas que sus sueños de convertirse en estrella del K-pop se vieron frustrados tras una década de formación, cuando le dijeron que no daría la talla.

"El rechazo te reorienta. Así que nunca te rindas. Nunca es demasiado tarde para brillar como si hubieras nacido para ello", dijo la artista en enero al recoger su Globo de Oro, inspirada en sus propias letras.

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