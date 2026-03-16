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Hollywood vive su gran noche: así arranca la gala de los Oscar 2026

La 98ª edición de los Oscar se celebra en Hollywood con un duelo cinematográfico entre Sinners y Una batalla tras otra. Estrellas de talla mundial desfilan por la alfombra roja del Dolby Theatre.

Silvia Sanchez

15/03/2026 20:32

Hollywood vive su gran noche: así arranca la gala de los Oscar 2026
Estados Unidos

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La 98ª edición de los Premios Óscar se celebra este 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, en Estados Unidos, con una gala que promete sorpresas y un duelo cinematográfico muy reñido.

En las primeras horas de la ceremonia, el espectáculo musical con estrellas del K-pop acaparó la atención del público y de las redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche.

Un duelo abierto por el Oscar

La carrera por las principales estatuillas está marcada por una competencia muy ajustada entre dos producciones.

Por un lado, Sinners (Pecadores), que llega como la película con 16 nominaciones. Por otro, Una batalla tras otra, que suma 13 candidaturas.

Sin embargo, la disputa por los premios más importantes podría ampliarse, ya que otras producciones también llegan con fuerte presencia en la gala:

  • Marty Supreme – 9 nominaciones

  • Frankenstein – 9 nominaciones

  • Valor sentimental – 9 nominaciones

  • Hamnet – 8 nominaciones

La ausencia de un favorito claro mantiene la expectativa en cada categoría.

Una alfombra roja llena de estrellas

Como cada año, la alfombra roja del Premios Óscar reúne a algunas de las figuras más importantes de la industria cinematográfica.

Entre los nominados y asistentes destacan:

  • Leonardo DiCaprio

  • Emma Stone

  • Sean Penn

  • Kate Hudson

  • Timothée Chalamet

  • Jacob Elordi

  • Benicio del Toro

  • Elle Fanning

  • Michael B. Jordan

  • Ethan Hawke

Además, varios artistas participan como presentadores de premios durante la ceremonia, entre ellos:

  • Nicole Kidman

  • Javier Bardem

  • Robert Downey Jr.

  • Sigourney Weaver

  • Pedro Pascal

  • Anne Hathaway

  • Demi Moore

  • Chris Evans

  • Ewan McGregor

  • Gwyneth Paltrow

Una noche que define al cine del año

La gala de los Premios Óscar es el evento más importante del cine mundial y marca el cierre de la temporada de premios en Hollywood.

Con varias películas compitiendo con fuerza y sin un claro favorito, la ceremonia de este año promete sorpresas, momentos virales y una competencia muy reñida por las estatuillas doradas.

Mira la programación en Red Uno Play

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