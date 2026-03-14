¿Por qué a veces sentimos una descarga eléctrica al tocar a otra persona? Esto dice la ciencia

A muchas personas les ha pasado: al saludar con un apretón de manos, rozar a alguien o incluso al tocar una manija metálica, se siente una pequeña descarga eléctrica. Aunque puede parecer extraño o incluso preocupante, la ciencia explica que se trata de un fenómeno conocido como electricidad estática.

La electricidad estática ocurre cuando se acumula carga eléctrica en el cuerpo o en determinados materiales y se libera de forma repentina al entrar en contacto con otro objeto o persona que tiene una carga diferente.

En términos simples, si una persona acumula un exceso de electrones y toca a otra que tiene una carga opuesta o neutra, esos electrones se transfieren rápidamente para equilibrar las cargas. Ese “salto” de energía es lo que se percibe como una pequeña descarga.

Factores que favorecen estas descargas

De acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, existen varios factores que pueden aumentar la acumulación de electricidad estática en el cuerpo:

Movimiento constante: la fricción al caminar o moverse genera acumulación de carga.

Características físicas: condiciones como la sudoración excesiva pueden influir.

Contacto con ciertos materiales: metales, plásticos o superficies cargables.

Presencia de campos eléctricos: generados por equipos o superficies electrificadas.

Ambientes secos: la electricidad estática se acumula más en climas con baja humedad.

Ropa de fibras sintéticas: materiales como poliéster o lana favorecen la carga.

Superficies del suelo: alfombras y tapetes retienen más electricidad que pisos lisos.

¿Es peligroso?

En la mayoría de los casos, estas descargas son totalmente inofensivas y solo provocan una leve molestia momentánea.

Sin embargo, especialistas recomiendan precaución en personas que utilizan marcapasos u otros dispositivos médicos, ya que la electricidad estática podría generar interferencias, aunque es poco frecuente.

En conclusión, esas pequeñas “chispa” al tocar a alguien no son más que una reacción natural de la física que ocurre a diario, especialmente en ambientes secos o cuando se utilizan ciertos materiales.

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