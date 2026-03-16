Cómo equilibrar tu energía según tu signo zodiacal esta semana

Este lunes, la astróloga y medium Angeluz visitó El Mañanero para orientar a los televidentes sobre cómo mejorar aspectos personales según su signo zodiacal y mantener una vida equilibrada.

“Hoy vamos a hablar sobre los aspectos que debemos mejorar para mantener una vida equilibrada”, señaló Angeluz al inicio de su intervención, destacando la importancia de la energía positiva para iniciar la semana.

La especialista detalló recomendaciones para cada signo zodiacal:

Aries: Debe dejar de mostrar solo dureza y aprender a reconocer su sensibilidad interna. “Cuando Aries se porta mal, debajo de él siempre hay un Aries débil, ese Aries blandito que tiene que mejorar”, indicó.

Tauro: Necesita aprender a equilibrar su generosidad y a no dejarse engañar por su pareja. “Lo que Tauro puede hacer con su pareja es un riesgo terrible si no hay sinceridad”, explicó.

Cáncer: Debe sanar su parte emocional y dejar de revivir constantemente situaciones del pasado. “Cáncer puede perdonar, pero no olvida”, agregó.

Géminis: Debe controlar sus pensamientos y ser más auténtico, evitando pequeñas mentiras que pueden obstaculizar su avance.

Leo: Tiene que cuidar a las personas que lo rodean y aprender a seleccionar amistades que sumen positivamente a su vida.

Virgo: Debe superar las infidelidades y aprender a dejar atrás relaciones problemáticas, potenciando su conexión espiritual.

Angeluz continuó con los signos de aire y fuego:

Libra: Necesita aprender a soltar y no encariñarse rápidamente para evitar frustraciones.

Escorpio: Debe dejar atrás el pasado y concentrarse en el presente, evitando que recuerdos tóxicos afecten su bienestar.

Sagitario: Tiene que abrirse a la vida y evitar pensamientos negativos que impidan su crecimiento.

Capricornio: Debe aprender a no obsesionarse con el dinero y dedicar tiempo a su bienestar personal y espiritual.

Acuario: Se le aconseja valorar a su pareja y enfocarse en relaciones significativas, evitando dispersarse en múltiples caminos.

Piscis: Necesita dejar atrás negatividades y buscar apoyo para superar momentos difíciles. “Eres un signo de luz, solo te falta quitarte todas esas negatividades que todavía están en tu mente”, señaló Angeluz.

Finalmente, Angeluz destacó la importancia de la meditación y la reflexión para cada signo, concluyendo que reconocer y trabajar en estos aspectos permitirá a los televidentes vivir de manera más equilibrada y positiva.

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