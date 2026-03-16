Excomandante policial dice que exautoridades del MAS crearon escenario para el crimen organizado tras captura de Marset

La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset generó diversas repercusiones en el ámbito político y de seguridad. El excomandante de la Policía del trópico de Cochabamba, Boris Bellido, afirmó que durante los gobiernos del Evo Morales y Luis Arce, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS) se habría creado un escenario favorable para la expansión del crimen organizado en el país.

Dijo que durante esas gestiones se debilitó la institucionalidad en entidades del Estado como la Policía, la Fiscalía y el Órgano Judicial mediante la designación de autoridades “a dedo”, lo que a su criterio rompió la meritocracia y permitió el control de redes vinculadas al narcotráfico.

El exjefe policial también señaló responsabilidades en exautoridades del área de seguridad, como el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo y del exviceministro Jhonny Aguilera, a quienes acusó de haber permitido que la red criminal se estableciera en Bolivia.

Bellido cuestionó además cómo la organización de Marset logró operar en el país con recursos logísticos, incluyendo avionetas, vehículos blindados, motocicletas, armas y documentación presuntamente falsa, además de la compra de inmuebles y la vinculación con un club de fútbol.

Asimismo, sostuvo que cuando se intentó aprehender a Marset hace más de dos años, el narcotraficante habría sido alertado previamente, lo que permitió su fuga. A su juicio, estos hechos reflejarían una presunta colusión de exautoridades con el narcotráfico.

El excomandante también criticó la ruptura de coordinación con organismos internacionales de lucha contra el crimen organizado, señalando que la falta de intercambio de información habría limitado las capacidades operativas del país.

Pese a ello, destacó el reciente operativo que permitió la captura del narcotraficante, subrayando que se realizó sin heridos ni daños colaterales. Según explicó, la intervención se ejecutó de madrugada, con un cerco previo y apoyo de inteligencia, lo que permitió sorprender a Marset y a su equipo de seguridad.

Finalmente, Bellido señaló que el detenido deberá enfrentar procesos internacionales y consideró que su traslado a Estados Unidos sería una posibilidad debido a los mandamientos de captura y la cooperación judicial en casos de narcotráfico.



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