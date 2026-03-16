“Usted decide entre tiktokeros o experiencia”: Sosa expone su plan municipal

La candidata a la Alcaldía de Santa Cruz por la agrupación Santa Cruz Para Todos, Angélica Sosa, presentó sus propuestas durante el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

“Hoy Santa Cruz se encuentra en una crisis profunda. Jamás en la historia ha estado como se encuentra en este momento. Hoy usted decide entre los tiktokeros, los improvisados y los shows o la gente que tiene experiencia. Vengo a recuperar la ciudad, vengo a resolver los problemas de la gente con 'Orden ya'”, afirmó la candidata.

Explicó que este primer eje busca ordenar las calles, los mercados, el transporte público y los espacios públicos, además de reorganizar la economía municipal.

Sosa también presentó su segundo eje denominado “Santa Cruz revive ya”, con el que propone mejorar los servicios municipales y fortalecer áreas como educación y salud.

Según explicó, el plan contempla recuperar y mantener las escuelas, garantizar un desayuno escolar digno, fortalecer el primer nivel de salud y recuperar parques seguros para las familias.

Asimismo, indicó que su tercer eje es “mil obras ya”, con el que pretende impulsar proyectos para reactivar la economía y atender demandas de los barrios.

“No ofrezco cosas ilógicas, ofrezco obras para los vecinos”, sostuvo, al mencionar iniciativas como la construcción de centros de salud de 24 horas, un hospital en la zona norte, obras urbanas y la mejora de la limpieza de los canales de drenaje en la ciudad.

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