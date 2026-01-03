TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Franklin Flores Hombre mató a su madre y hermano

33ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

“Libertad 2026″: Futbolistas venezolanos reaccionan a la aprehensión de Nicolás Maduro

Las redes sociales se convirtieron en el principal espacio de expresión tras el hecho ocurrido la madrugada de este sábado, con mensajes cargados de esperanza, fe y llamados a la unidad del pueblo venezolano.

Martin Suarez Vargas

03/01/2026 16:17

Jugadores de la selección de Venezuela y en el círculo, Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos.
Venezuela.

Escuchar esta nota

Los futbolistas venezolanos Gabriel Cichero y Eduard Bello se pronunciaron en sus redes sociales luego de la madrugada de este sábado en la que Nicolás Maduro fue capturado por autoridades de Estados Unidos, generando una intensa ola de reacciones en el deporte y la sociedad venezolana.

Cichero, exdefensa de la selección venezolana, tituló su publicación en Instagram como “Libertad 2026”, acompañando su mensaje con una fotografía de cuando festejaba un gol con la Vinotinto y miraba al cielo. “Inicia el cambio en Venezuela. Vamos todos unidos en abrazar a un país necesitado de unión y #mentalidad winner”, escribió el futbolista.

El exjugador, de 41 años, disputó 68 partidos con la Vinotinto, anotando cuatro goles y siendo parte del plantel que jugó la Copa América 2011 en Argentina. A nivel de clubes, Cichero tuvo pasos por Newell’s en Argentina —donde jugó 26 partidos y anotó un gol—, además de experiencias en Europa con el Lecce de Italia, Nantes y Lens en Francia, cerrando su carrera profesional en España.

Por su parte, Eduard Bello, delantero de Universidad Católica y la selección de Venezuela, también utilizó Instagram para compartir su sentir. Bello publicó un video con una oración titulada “Venezuela, todo va a estar bien”, acompañada del versículo: “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”, en señal de esperanza para su país.

La Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “se ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder”. Nicolás Maduro y su cónyuge serán juzgados en Nueva York, adonde están siendo trasladados en un buque militar.

Las reacciones de figuras del fútbol venezolano reflejan el impacto que ha tenido este acontecimiento entre los ciudadanos y deportistas del país caribeño, quienes ven en este hecho un posible punto de inflexión para la situación política y social de Venezuela.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD