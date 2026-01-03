“Libertad 2026″: Futbolistas venezolanos reaccionan a la aprehensión de Nicolás Maduro

Los futbolistas venezolanos Gabriel Cichero y Eduard Bello se pronunciaron en sus redes sociales luego de la madrugada de este sábado en la que Nicolás Maduro fue capturado por autoridades de Estados Unidos, generando una intensa ola de reacciones en el deporte y la sociedad venezolana.

Cichero, exdefensa de la selección venezolana, tituló su publicación en Instagram como “Libertad 2026”, acompañando su mensaje con una fotografía de cuando festejaba un gol con la Vinotinto y miraba al cielo. “Inicia el cambio en Venezuela. Vamos todos unidos en abrazar a un país necesitado de unión y #mentalidad winner”, escribió el futbolista.

El exjugador, de 41 años, disputó 68 partidos con la Vinotinto, anotando cuatro goles y siendo parte del plantel que jugó la Copa América 2011 en Argentina. A nivel de clubes, Cichero tuvo pasos por Newell’s en Argentina —donde jugó 26 partidos y anotó un gol—, además de experiencias en Europa con el Lecce de Italia, Nantes y Lens en Francia, cerrando su carrera profesional en España.

Por su parte, Eduard Bello, delantero de Universidad Católica y la selección de Venezuela, también utilizó Instagram para compartir su sentir. Bello publicó un video con una oración titulada “Venezuela, todo va a estar bien”, acompañada del versículo: “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”, en señal de esperanza para su país.

La Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “se ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder”. Nicolás Maduro y su cónyuge serán juzgados en Nueva York, adonde están siendo trasladados en un buque militar.

Las reacciones de figuras del fútbol venezolano reflejan el impacto que ha tenido este acontecimiento entre los ciudadanos y deportistas del país caribeño, quienes ven en este hecho un posible punto de inflexión para la situación política y social de Venezuela.

