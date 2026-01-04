TEMAS DE HOY:
Tras captura de Maduro, jugador del Botafogo no pudo salir de Venezuela

La crisis política y militar en Venezuela repercute en el fútbol sudamericano y mantiene en vilo al club brasileño, que no puede contar con uno de sus principales referentes ofensivos. 

Martin Suarez Vargas

04/01/2026 9:50

Jefferson Savarino futbolista del Botafogo. Foto: Redes sociales.
Venezuela.

La compleja situación que atraviesa Venezuela tuvo un impacto directo en el fútbol continental. El delantero Jefferson Savarino, una de las figuras del Botafogo, permanece en Caracas sin posibilidad de viajar a Brasil debido al cierre total de los aeropuertos, dispuesto tras una operación militar encabezada por Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Desde el club brasileño confirmaron que el futbolista y su familia se encuentran a salvo, aunque su retorno quedó momentáneamente suspendido ante la falta de vuelos comerciales. La situación genera incertidumbre en la planificación deportiva del equipo, que espera una pronta normalización para poder reincorporar al atacante.

Botafogo, ahora bajo la conducción del entrenador argentino Martín Anselmi, afronta el inicio de la temporada 2026 sin uno de sus hombres clave en ofensiva. Mientras tanto, el club sigue de cerca la evolución del escenario político y logístico en Venezuela, a la espera de una solución que permita el regreso de Savarino.

