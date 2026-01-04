TEMAS DE HOY:
Colisión de dos camiones en la ruta Santa Cruz–Cochabamba deja dos fallecidos

A consecuencia del violento impacto, ambos conductores perdieron la vida de forma instantánea.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

04/01/2026 9:36

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un trágico accidente de tránsito se registró el pasado sábado 3 de enero de 2026 en la Ruta Nacional 4, en el tramo Santa Cruz–Cochabamba, a la altura del kilómetro 45, en el municipio de Yapacaní, donde dos camiones de alto tonelaje colisionaron de manera frontal, dejando como saldo dos personas fallecidas.

De acuerdo con el informe preliminar, en el hecho estuvieron involucrados un camión cisterna y un tractocamión. A consecuencia del violento impacto, ambos conductores perdieron la vida de forma instantánea.

Las víctimas fueron identificadas como Lucio A. Z., de 66 años, conductor del camión cisterna, y Gabriel E. O., de 34 años, chofer del tractocamión de color blanco. Ambos quedaron atrapados en las cabinas de sus vehículos y tuvieron que ser rescatados por personal de emergencia que acudió al lugar.

Efectivos de la División de Accidentes de Tránsito realizaron el levantamiento legal de los cuerpos e iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro. No se descarta que el exceso de velocidad o una posible invasión de carril haya provocado la colisión.

El tránsito vehicular en esta ruta fue interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las labores de rescate y limpieza de la vía. 

 

