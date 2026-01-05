Aprehenden a sujeto acusado de cometer toques impúdicos a una menor en El Alto

Un hecho de presunto abuso sexual se registró en la ciudad de El Alto, donde un sujeto en aparente estado de ebriedad fue aprehendido tras ser acusado de realizar toques impúdicos a una menor de edad al interior de un minibús de transporte público.

Según el informe preliminar, la menor se encontraba viajando junto a su padre con destino a la Ceja de El Alto, cuando el denunciado, quien presentaba aliento alcohólico, habría cometido el delito mientras el vehículo se desplazaba por la ciudad.

El hecho fue advertido por otros pasajeros, quienes procedieron a reducir al sospechoso y entregarlo a efectivos policiales. Posteriormente, el hombre fue trasladado a dependencias del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

La víctima brindó su declaración ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, mientras que el acusado permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a la espera de su audiencia de medidas cautelares, imputado por el presunto delito de abuso sexual.

Las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia inmediata y destacaron la intervención de los pasajeros, que permitió la aprehensión del sospechoso y la activación de los protocolos de protección a la menor.

Mira la programación en Red Uno Play