Un importante operativo antidroga permitió el secuestro de casi media tonelada de cocaína en el municipio de San Ramón, en el departamento del Beni. La intervención fue ejecutada por efectivos de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico, quienes allanaron una vivienda donde se almacenaba una gran cantidad de sustancias controladas.

De acuerdo con el informe oficial, en el inmueble se encontraron bolsas tipo yute que contenían decenas de ladrillos con droga de alta pureza. En total, las autoridades confirmaron la incautación de más de 614 kilos de cocaína, entre clorhidrato y pasta base, una de las cantidades más significativas registradas en la región en los últimos meses.

Durante el operativo, una persona que se encontraba dentro del domicilio fue aprehendida y puesta a disposición del Ministerio Público, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. El aprehendido será sometido a un proceso judicial por presuntos vínculos con el tráfico ilícito de drogas.

El viceministro de Defensa Social del Estado, Ernesto Justiniano, informó que las investigaciones continúan con el objetivo de establecer la procedencia de la droga, su posible destino y la identificación de los actores intelectuales y materiales involucrados en este cargamento.

