A menos de seis meses del inicio del Mundial 2026, la selección de Túnez atraviesa un inesperado cambio en su conducción técnica. Este domingo, la Federación Tunecina de Fútbol confirmó la salida de Sami Trabelsi, quien deja el cargo luego de la eliminación del equipo en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones.

La decisión se produjo tras la derrota ante Malí en la tanda de penales, un resultado que terminó por debilitar la continuidad del entrenador de 57 años. Durante la fase de grupos del torneo continental, Túnez logró apenas una victoria, además de un empate y una derrota, clasificación que le permitió avanzar como segundo del Grupo C.

Trabelsi había asumido el cargo el año pasado, iniciando su segunda etapa al frente del seleccionado, al que también representó como futbolista profesional y como entrenador entre 2011 y 2013. Sin embargo, los resultados recientes aceleraron la determinación de la dirigencia.

En el horizonte aparece el Mundial 2026, donde Túnez integrará el Grupo F y debutará el 14 de junio frente a un rival que surgirá del repechaje. Países Bajos y Japón completan la zona, lo que anticipa un camino exigente para el conjunto africano.

Durante su ciclo, Trabelsi también dirigió partidos de alto perfil, como el amistoso disputado en noviembre de 2025 ante Brasil, que finalizó igualado 1-1 en Francia. En aquella ocasión, el técnico destacó públicamente a Estêvão, joven figura brasileña, a quien calificó como una de las grandes promesas del fútbol mundial.

Ahora, Túnez deberá definir rápidamente a su nuevo entrenador con la mira puesta en la preparación final rumbo a la Copa del Mundo.

