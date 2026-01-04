El exfiscal venezolano Zair Mundaray aseguró que, pese a contar con la legitimidad del voto popular, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado no pueden asumir el poder en Venezuela en el actual contexto, debido a la falta de control territorial e institucional en el país.

Según explicó Mundaray, cualquier proceso de transición democrática debería incluir que González asuma el mando o, al menos, que su figura permite normalizar la situación política. Sin embargo, afirmó que esa posibilidad no es viable en este momento, debido a la presencia de grupos irregulares y estructuras armadas que operan dentro del territorio venezolano.

El exfuncionario sostuvo que estas organizaciones estarían bajo el control de sectores del poder político, entre ellos Diosdado Cabello y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quienes se mantienen en el poder a partir de decisiones consideradas ilegales de la Sala Constitucional.

Mundaray advirtió que no existen condiciones de seguridad para que Edmundo González regrese al país y ejerza autoridad real. “Hay que ser pragmáticos”, señaló, al considerar que su ingreso a Venezuela podría convertirlo en rehén de estructuras criminales.

Asimismo, afirmó que Venezuela no enfrenta un autoritarismo clásico, sino una organización criminal transnacional que ha secuestrado al Estado, donde distintos poderes públicos participan activamente en actividades ilícitas.

En ese sentido, remarcó que no basta con remover a Nicolás Maduro, sino que es necesario desmontar por completo la red de actores que sostienen el actual sistema de poder.



