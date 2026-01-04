Desde raperos hasta capos del narcotráfico: estos son los personajes que comparten celdas con Maduro

Nicolás Maduro no fue recluido en una prisión común. Tras su llegada a Nueva York, el mandatario venezolano quedó bajo custodia federal en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, un penal conocido por albergar a algunos de los detenidos más peligrosos y mediáticos del mundo.

En este centro penitenciario permanecen recluidos históricos líderes del narcotráfico internacional, entre ellos Ismael “El Mayo” Zambada, jefe del Cártel de Sinaloa, y Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara. A esta lista se suma José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros.

El penal también aloja a figuras de alto perfil mediático, como el productor musical Sean “Diddy” Combs, detenido mientras enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos. La presencia de estos internos ha convertido al MDC Brooklyn en una de las cárceles federales con mayor vigilancia del país.

De acuerdo con reportes oficiales, los reclusos considerados de alto riesgo son ubicados en áreas especiales con aislamiento extremo, control permanente y contacto mínimo con el exterior. Este régimen busca evitar fugas, comunicación externa no autorizada y conflictos internos.

Maduro, acusado por la justicia estadounidense de narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas, permanece ahora en el mismo complejo penitenciario que reconocidos capos y figuras involucradas en delitos de alto impacto, mientras espera su comparecencia ante un tribunal federal en Manhattan.

El MDC Brooklyn, ubicado en el barrio de Sunset Park, alberga a cerca de 1.200 internos y ha sido señalado en varias ocasiones por sus duras condiciones de reclusión y estrictas medidas de seguridad.

Mira la programación en Red Uno Play