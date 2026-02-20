TEMAS DE HOY:
Economía

Dólar paralelo: así se movió la cotización durante la tercera semana de febrero

Plataformas digitales registraron cambios en el tipo de cambio del dólar paralelo entre el lunes 16 y hoy, viernes 20 de febrero, con una tendencia a la baja.

Charles Muñoz Flores

20/02/2026 12:34

El dólar paralelo registró fluctuaciones moderadas durante la tercera semana de febrero en Bolivia, manteniéndose dentro de un rango estrecho y sin variaciones abruptas, según los reportes diarios del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Entre el lunes 16 y el viernes 20 de febrero, la divisa estadounidense mostró leves movimientos tanto en la cotización de venta como de compra, en un contexto marcado por el acceso limitado a dólares a través de canales oficiales. Esta situación mantiene al mercado paralelo como referencia para distintos sectores económicos y para la población en general.

Cotización día por día

El lunes 16 de febrero, el dólar se ofertó en Bs 9,08 para la venta y Bs 9,10 para la compra.

El martes 17, la divisa registró un leve incremento, alcanzando Bs 9,10 en venta y Bs 9,14 en compra, el punto más alto de la semana.

Para el miércoles 18, la cotización volvió a ajustarse ligeramente a la baja, situándose en Bs 9,09 para la venta y Bs 9,10 para la compra.

El jueves 19 se observó la cifra más baja del periodo analizado, con Bs 9,05 para la venta y Bs 9,07 para la compra.

Finalmente, el viernes 20 de febrero el dólar cerró en Bs 9,06 para la venta y Bs 9,08 para la compra, confirmando una tendencia de estabilidad relativa.

Tendencia semanal

En términos generales, el comportamiento del dólar paralelo evidenció fluctuaciones moderadas dentro de un margen de apenas nueve centavos, lo que refleja una semana sin sobresaltos significativos en el mercado informal.

