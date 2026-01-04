TEMAS DE HOY:
Eeuu captura a nicolás maduro

Recrean en redes sociales el operativo “Resolución Absoluta” que culminó con la captura de Maduro

El video publicado en las redes sociales muestra paso a paso desde que salen las tropas de élite hasta la extracción y traslado de Nicolás Maduro y su esposa. 

Yandy Yennifer Fernández Mamani

04/01/2026 12:20

FOTO: RRSS

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro fue el resultado de meses de preparación por parte de las fuerzas militares y de inteligencia de Estados Unidos, La operación, denominada “Resolución Absoluta”, incluyó despliegues estratégicos de tropas, aeronaves y buques, así como acciones de la CIA, la NSA y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA).

El 2 de enero de 2026, poco antes de las 23:00 hora de EE.UU., el presidente Donald Trump autorizó la intervención desde su residencia en Florida. 

Los helicópteros que lideraban la avanzada contaron con el respaldo de aviones de combate F-18 y A-18, bombarderos B1, unidades no tripuladas y recursos especiales para neutralizar las defensas antiaéreas venezolanas. El objetivo era abrir paso seguro hacia el complejo donde se encontraba Maduro, sin perder el factor sorpresa.

La operación continuó en la madrugada del 3 de enero de 2026. A las 2:40 a.m., los radares venezolanos detectaron movimientos a gran velocidad y misiles de precisión que impactaron puntos estratégicos como radares, comunicaciones y pistas aéreas. A las 3:05 a.m., las fuerzas especiales ingresaron al complejo utilizando la oscuridad para evitar detección, mientras el perímetro era asegurado. Para las 3:27 a.m., el área estaba bajo control total, sin enfrentamientos prolongados.

Menos de 20 minutos después, Maduro fue localizado, reducido y escoltado fuera del lugar. Minutos más tarde, un helicóptero despegó rumbo al Mar Caribe, y a las 4:10 a.m., un avión militar abandonó el espacio aéreo venezolano, dando por concluida la misión antes del amanecer.

La noticia de la captura de Maduro sorprendió al mundo, marcando un hito en la política internacional y dejando un impacto inmediato en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.
 

 

