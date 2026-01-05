Máximo Mamani: “Tener la sangre boliviana me transmite mucha alegría”

Máximo Mamani habló en exclusiva con el programa Súper Deportivo de Red Uno de Bolivia, donde manifestó su emoción y orgullo por llevar sangre boliviana, herencia de su abuelo.

“Tener la sangre boliviana me transmite mucha emoción, mucha alegría. Eso se lleva siempre en la sangre. Va a ser un orgullo poder representar a Always Ready y dar lo mejor de mí”, expresó el joven delantero, quien se encuentra próximo a nacionalizarse boliviano.

Mamani, formado futbolísticamente en Vélez Sarsfield de Argentina, jugará esta temporada en Always Ready, club de la ciudad de El Alto, que ya hizo oficial su incorporación a través de sus redes sociales.

