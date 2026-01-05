TEMAS DE HOY:
Deportes

Máximo Mamani: “Tener la sangre boliviana me transmite mucha alegría”

El delantero formado en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield expresó su orgullo por su ascendencia boliviana en diálogo con Red Uno. 

Martin Suarez Vargas

05/01/2026 9:28

Máximo Mamani en el arte gráfico como refuerzo de Always Ready. Foto: Internet.
Bolivia.

Máximo Mamani habló en exclusiva con el programa Súper Deportivo de Red Uno de Bolivia, donde manifestó su emoción y orgullo por llevar sangre boliviana, herencia de su abuelo.

“Tener la sangre boliviana me transmite mucha emoción, mucha alegría. Eso se lleva siempre en la sangre. Va a ser un orgullo poder representar a Always Ready y dar lo mejor de mí”, expresó el joven delantero, quien se encuentra próximo a nacionalizarse boliviano.

Mamani, formado futbolísticamente en Vélez Sarsfield de Argentina, jugará esta temporada en Always Ready, club de la ciudad de El Alto, que ya hizo oficial su incorporación a través de sus redes sociales.

