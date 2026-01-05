Localizan en San Borja el vehículo robado a un taxista en Santa Cruz

La División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) informó sobre la recuperación de un automóvil que había sido robado a un taxista el pasado 21 de diciembre de 2025 en Santa Cruz.

Según el reporte, el conductor del taxi indicó que tres hombres lo abordaron por una aplicación en inmediaciones del Mercado 7 Calles y que tenía como destino la avenida G77, donde lo agredieron y se apoderaron de su vehículo.

“Se inició de inmediato la investigación para dar con los responsables y recuperar el automóvil”, afirmó el director de Diprove.

El 30 de diciembre, en un operativo desarrollado en las inmediaciones de la terminal de buses, los efectivos lograron identificar a un hombre de 21 años vinculado con la venta del taxi robado mediante redes sociales.

El vehículo fue localizado en el municipio de San Borja, en Beni, hasta donde se trasladó la propietaria para lograr su recuperación. En tanto, el sujeto aprehendido fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola.

Taller con motos robadas

En un segundo caso, el 30 de diciembre, personal de Diprove realizó un control en un taller de motos del barrio Tropical, entre cuarto y quinto anillo, donde se encontraron varias motocicletas desarmadas.

Al verificar los números de chasis y contactar al propietario del taller, este afirmó que las había comprado en la República Argentina.

Durante la intervención, se procedió al secuestro de tres motocicletas, una de las cuales tenía denuncia de secuestro en Argentina. Se presume que estos vehículos ingresaron al país de manera ilegal para su comercialización.

