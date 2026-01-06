Estudiantes de Unifranz crean cuero vegetal biodegradable y apuestan por la innovación sostenible

Innovando desde la sostenibilidad, estudiantes de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) desarrollaron un cuero vegetal biodegradable como alternativa al cuero animal y sintético.

El proyecto fue liderado por Mayli Cervantes Chileno, quien explica que: “la idea nació al investigar una alternativa sostenible al cuero animal y sintético, identificando residuos orgánicos que se desechan a diario y que podían transformarse en un biomaterial. A partir de ese análisis, desarrollamos un cuero vegetal biodegradable y orgánico mediante procesos experimentales en laboratorio”, explica la futura bioquímica.

El trabajo de Cervantes y su equipo partió del análisis de residuos comunes, tales como “las cáscaras de fruta, la hoja de la piña, también los residuos de la hierba mate, después de consumirlo”. El objetivo fue crear un biomaterial que fuera “biodegradable y orgánico, de manera que sea más fácil de desarrollar obteniendo la fibra de estas y creando un cuero vegetal”, sostiene Cervantes.

Además, este material destaca por su bajo impacto ambiental, ya que evita “utilizar alto consumo de agua y sustancias químicas que son tóxicas”, y al finalizar su ciclo de vida, puede convertirse en abono, contribuyendo a la fertilización de la tierra.

Un estudio publicado en ResearchGate (2024) revela que el cuero de origen vegetal puede disminuir las emisiones de CO₂ hasta en un 91% en comparación con el cuero tratado con productos químicos. Esto se debe a que utiliza residuos agrícolas reciclados y no emplea metales pesados en su proceso de fabricación, lo que lo convierte en una alternativa más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

El desarrollo del cuero vegetal implicó múltiples etapas de prueba y error, esenciales para lograr un material resistente y funcional. Cervantes comentó que “en las primeras instancias el cuero no era flexible, se resquebrajó, entonces volvimos a investigar, investigando qué podíamos aumentar, qué ingrediente podíamos poner para que sea resistente, flexible, se pueda manipular con facilidad y sea similar al cuero animal”.

La mentoría académica de Mary Cruz Martínez, docente de Bioquímica y Farmacia de Unifranz, fue clave en el proceso. “Este proyecto surge de la preocupación por el impacto ambiental del cuero tradicional y de la necesidad de promover alternativas sostenibles desde la ciencia, integrando conocimientos de bioquímica, biotecnología y farmacia”, sostuvo la académica.

Además de los conocimientos técnicos, el proyecto permitió fortalecer habilidades prácticas y cognitivas, como explicó la docente: “Además de los procesos bioquímicos y el análisis de materiales, fortalecieron habilidades como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la resolución de problemas”.

Por otro lado, la versatilidad del cuero vegetal abre posibilidades para distintos sectores, especialmente el diseño y la moda sostenible, permitiendo la elaboración de “bolsos, carteras, billeteras, también se podrían crear en ropa como los corsé o chaqueta, también sería mochila, también si es que lo hacemos el cuero un poco más grueso podemos incluso crear sandalias, zapatos”.

Este proyecto no solo representa un avance académico, sino también es una propuesta con impacto social, que busca formar profesionales capaces de generar soluciones innovadoras y sostenibles. A través de la investigación aplicada, del aprender haciendo, los estudiantes aprenden al enfrentar problemas reales, integrando sostenibilidad, creatividad y responsabilidad social.

En palabras de Cervantes, la práctica consistió en “redescubrir dando experimentos en laboratorio, prueba y error”, mostrando que la innovación científica no solo produce materiales funcionales, sino que también contribuye al cuidado del medio ambiente y al desarrollo de una industria más consciente y responsable.

