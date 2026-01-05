TEMAS DE HOY:
Larissa Guzmán, reina del Mundialito Tahuichi Copa Finesse invita a vivir la fiesta del fútbol

La reina del torneo convocó a los aficionados a acompañar el evento que reunirá a más de 600 equipos en Santa Cruz y que comenzará desde este domingo. 

Martin Suarez Vargas

05/01/2026 11:14

Foto: El Mañanero de la Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia.

En el programa El Mañanero de la Red Uno de Bolivia, Larissa Guzmán Vaca, reina del Mundialito Tahuichi Copa Finesse, realizó una invitación abierta a los fanáticos del fútbol para que asistan al magno evento que se desarrollará en la ciudad de Santa Cruz.

“Estamos contando los días para este evento tan importante que se va a vivir. Invitamos a toda la población que nos está escuchando a que nos acompañen al Mundialito Tahuichi Copa Finesse”, expresó Guzmán, destacando la magnitud del certamen.

La soberana señaló que el torneo no solo contará con el desfile de más de 600 equipos participantes, sino también con la presencia de delegaciones invitadas, además de los representantes Florida y Tahuichi.

Finalmente, Larissa Guzmán reiteró la invitación al público para ser parte de esta nueva edición del Mundialito Tahuichi Copa Finesse, uno de los eventos deportivos más importantes del fútbol formativo.

