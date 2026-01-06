El portero alemán Marc-André Ter Stegen vuelve a lesionarse en el Barcelona

El portero alemán del Barcelona Marc-André ter Stegen ha abandonado por lesión la concentración del equipo en Yeda, donde defiende el título de campeón de la Supercopa de España, y regresa a la ciudad condal para someterse a pruebas médicas.

Así lo informa el club azulgrana, que agrega que Diego Kochen, portero del filial, se incorporará este miércoles a la expedición del Barcelona en la ciudad saudí para reemplazar al meta germano, con molestias físicas.

Kochen se une como tercer meta a Joan Garcia, portero titular, y al polaco Wojciech Szczęsny.

El Barcelona se enfrenta este miércoles al Athletic Clib en la primera semifinal de la Supercopa de España. El jueves se cruzan en el Atlético de Madrid y el Real Madrid. EFE.

