Manfred Reyes Villa llama al diálogo y pide frenar movilizaciones en Bolivia

El alcalde de Cochabamba y ex candidato presidencial, Manfred Reyes Villa, se pronunció sobre las movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y advirtió sobre el riesgo de que estas acciones adquieran un tinte político que busque convulsionar al país.

En declaraciones, Reyes Villa instó a los bolivianos a apoyar al gobierno central de Rodrigo Paz y evitar confrontaciones que, según él, podrían agravar la situación del país.

“Lo que tenemos que hacer la mayoría de los bolivianos es pensar en que no podemos seguir en esto. Nos toca a todos apoyar al gobierno, apoyar la democracia y que le vaya bien a Bolivia”, afirmó.

El burgomaestre señaló que dos décadas de movilizaciones han dejado un país debilitado, y que es necesario que el gobierno central frene las manifestaciones y evite convulsiones.

“Si vamos a apoyar enfrentamientos y marchas, ¿dónde vamos a ir a parar? Ya estamos en una situación crítica”, agregó.

Reyes Villa insistió en la importancia del diálogo y la pacificación nacional: “Ojalá que el gobierno sepa controlar y conversar, porque lo importante es que el país quiere paz, quiere unidad y no quiere continuar en lo que hemos estado en 20 años de confrontación entre presidente y vicepresidente”.

