TEMAS DE HOY:
Emapa accidente vehicular Franklin Flores

28ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Manfred Reyes Villa llama al diálogo y pide frenar movilizaciones en Bolivia

El alcalde de Cochabamba insta al diálogo y llama a frenar las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana, advirtiendo que podrían generar convulsión social y política en el país.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/01/2026 21:10

Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El alcalde de Cochabamba y ex candidato presidencial, Manfred Reyes Villa, se pronunció sobre las movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y advirtió sobre el riesgo de que estas acciones adquieran un tinte político que busque convulsionar al país.

En declaraciones, Reyes Villa instó a los bolivianos a apoyar al gobierno central de Rodrigo Paz y evitar confrontaciones que, según él, podrían agravar la situación del país.

“Lo que tenemos que hacer la mayoría de los bolivianos es pensar en que no podemos seguir en esto. Nos toca a todos apoyar al gobierno, apoyar la democracia y que le vaya bien a Bolivia”, afirmó.

El burgomaestre señaló que dos décadas de movilizaciones han dejado un país debilitado, y que es necesario que el gobierno central frene las manifestaciones y evite convulsiones.

“Si vamos a apoyar enfrentamientos y marchas, ¿dónde vamos a ir a parar? Ya estamos en una situación crítica”, agregó.

Reyes Villa insistió en la importancia del diálogo y la pacificación nacional: “Ojalá que el gobierno sepa controlar y conversar, porque lo importante es que el país quiere paz, quiere unidad y no quiere continuar en lo que hemos estado en 20 años de confrontación entre presidente y vicepresidente”.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

La gran batalla

23:30

Tierra nuestra

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

La gran batalla

23:30

Tierra nuestra

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD