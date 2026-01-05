La convocatoria de Ramiro Vaca a los amistosos de la Verde es un hecho

El retorno de Ramiro Vaca a la selección boliviana ya es un hecho. El director técnico Óscar Villegas confirmó que el futbolista será incluido en la convocatoria para los partidos amistosos que la Verde disputará en enero frente a México, Panamá y República Dominicana.

La intención del cuerpo técnico es que el mediocampista sume minutos y ritmo competitivo, pensando en los desafíos que se avecinan en el proceso rumbo al repechaje al Mundial. Villegas destacó que Vaca es una pieza importante dentro del proyecto, aunque aclaró que será observado de cerca en su regreso a la actividad oficial.

El futbolista se encuentra próximo a cumplir la sanción de ocho meses que le fue impuesta tras un control antidopaje realizado durante la Copa Libertadores. La suspensión rige desde el 12 de mayo de 2025 y concluirá el 12 de enero de 2026, fecha desde la cual quedará habilitado para volver a competir.

Con el final de la sanción a la vista, el nombre de Ramiro Vaca vuelve a tomar fuerza tanto en Bolívar como en la órbita de la selección nacional, que apunta a llegar con alternativas y experiencia a una etapa decisiva del camino mundialista.

