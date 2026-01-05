Hallan celular en poder del expresidente Arce en la cárcel de San Pedro

Durante una requisa realizada al interior de la cárcel de San Pedro, la Policía encontró un teléfono celular y varias tarjetas de recarga de crédito en poder del expresidente del Estado, Luis Arce Catacora. El equipo electrónico estaba oculto entre su almohada, según informaron las autoridades.

Este hallazgo ocurre un día después de que el expresidente publicara en sus redes sociales su postura respecto a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Sin embargo, el exviceministro de Coordinación, Gustavo Torrico, aseguró que Arce Catacora había escrito sus declaraciones sobre Venezuela en un papel, negando tener un celular. “Yo fui al penal y escribimos ese mensaje; me lo dictó el expresidente”, afirmó Torrico.

El director del régimen penitenciario señaló que el celular será sometido a un desdoblamiento para la investigación correspondiente y que se establecerá una sanción en contra del expresidente. “Fue la primera vez que se le encontró. Se le advirtió y se comunicó a sus familiares que no incumplan con las normas”, dijo la autoridad.

Actualmente, Luis Arce Catacora cumple detención preventiva acusado por los delitos de corrupción en el denominado Caso Fondo Indígena, mientras se desempeñaba como Ministro de Economía.

