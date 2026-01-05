Terminal Bimodal registra intenso movimiento tras el feriado largo

La Terminal Bimodal de Santa Cruz registra una elevada afluencia de pasajeros en las últimas horas, debido al retorno masivo de personas que vuelven a sus ciudades de origen tras el feriado largo de fin de año.

Sin embargo, la mayoría de las empresas de transporte interdepartamental ha agotado la venta de pasajes, reflejo de la alta demanda registrada durante esta jornada. Solo algunas flotas continúan ofreciendo boletos, aunque con cupos limitados.

En relación al estado de las carreteras, las autoridades informaron que las vías que conectan a Santa Cruz con los distintos departamentos del país se encuentran totalmente expeditas, permitiendo un tránsito normal y seguro de los buses interdepartamentales.

Asimismo, se efectúan controles permanentes sobre las tarifas del transporte, las cuales rigen de manera transitoria desde el pasado 2 de enero. Los precios están exhibidos en los puntos de venta y son fiscalizados por la Policía de Tránsito, con el objetivo de evitar incrementos indebidos.

Hasta el momento no se han registrado reclamos por parte de los usuarios. Cabe recordar que el incremento autorizado es del 40% en rutas como Santa Cruz–La Paz y Santa Cruz–Cochabamba.

