Influenza H3N2: Gobierno anuncia la llegada de 1 millón de vacunas

La ministra de Salud, Marcela Flores, informó que para nuestro país llegarán 1 millón de dosis de vacunas para prevenir la influenza; se vacunará primero a la población vulnerable.

La autoridad mencionó, durante una entrevista realizada en BTV, que ya se realizó la cancelación del costo de las vacunas y se espera que entre el 15 de enero y fin de mes estas puedan arribar al territorio nacional.

La vacunación iniciará con atender a los grupos de riesgo, adultos mayores y niños, para posteriormente cubrir a la población en general.

Hasta el pasado sábado se reportaron 82 casos de la gripe H3N2, de los cuales cuatro fueron positivos con la subvariante K. Los pacientes se encuentran estables con atención ambulatoria.

