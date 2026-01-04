TEMAS DE HOY:
Emapa accidente vehicular Franklin Flores

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Influenza H3N2: Gobierno anuncia la llegada de 1 millón de vacunas

La ministra de salud Marcela Flores informó que para nuestro país llegarán 1 millón de dosis de vacunas para prevenir la influenza, se vacunarán primero a la población vulnerable. 

Juan Marcelo Gonzáles

04/01/2026 17:03

Foto: Marcelo Flores ministra de Salud (Captura de video Btv)
La Paz

Escuchar esta nota

La ministra de Salud, Marcela Flores, informó que para nuestro país llegarán 1 millón de dosis de vacunas para prevenir la influenza; se vacunará primero a la población vulnerable. 

La autoridad mencionó, durante una entrevista realizada en BTV, que ya se realizó la cancelación del costo de las vacunas y se espera que entre el 15 de enero y fin de mes estas puedan arribar al territorio nacional.

La vacunación iniciará con atender a los grupos de riesgo, adultos mayores y niños, para posteriormente cubrir a la población en general.

Hasta el pasado sábado se reportaron 82 casos de la gripe H3N2, de los cuales cuatro fueron positivos con la subvariante K. Los pacientes se encuentran estables con atención ambulatoria.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD