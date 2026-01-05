Gobierno niega preparación de un estado de excepción y acusa a Evo de desinformar

El Ministerio de Defensa desmintió de forma categórica las declaraciones del expresidente Evo Morales, quien afirmó que el Gobierno estaría preparando la declaratoria de un estado de sitio o un estado de excepción en el país.

Mediante un comunicado oficial, la cartera de Estado aseguró que no existe ni se evalúa ninguna medida de excepción ni acciones represivas, y remarcó que la actual administración prioriza el diálogo, el respeto a la ley y la preservación de la paz social, en un contexto que —según señala— demanda responsabilidad y madurez política.

El documento califica las afirmaciones del exmandatario como desinformación deliberada, señalando que buscan generar alarma, tensión y confrontación entre sectores sociales y laborales, afectando los esfuerzos de estabilidad impulsados por el Gobierno.

Asimismo, el Ministerio de Defensa cuestiona que Morales no se refiera al crecimiento indiscriminado de los cultivos de coca, al que califica como un problema estructural y grave para el país.

El comunicado advierte que las proyecciones técnicas indican que Bolivia podría superar las 40.000 hectáreas de coca y alcanzar niveles de producción cercanos a 300 toneladas de cocaína, lo que representaría una amenaza para la seguridad y la imagen internacional del Estado.

Finalmente, el Gobierno exhortó al expresidente a actuar con responsabilidad, a no difundir versiones falsas y a no utilizar a las organizaciones sociales como instrumentos de presión, reiterando su compromiso con el orden democrático, la lucha contra el narcotráfico y el bienestar de la población.

