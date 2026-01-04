TEMAS DE HOY:
¡Incertidumbre total! ¿Qué pasará con los equipos de Venezuela en la Libertadores y Sudamericana?

La intervención militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro generan incertidumbre sobre la continuidad de los clubes venezolanos en los torneos internacionales de Conmebol. 

Martin Suarez Vargas

04/01/2026 11:15

Deportivo Táchira de Venezuela. Foto: Internet.
La situación política y social en Venezuela ha puesto en duda la participación de los clubes del país en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. La liga local se encuentra actualmente en receso y, ante la crisis generada por la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro, resulta incierto que la actividad pueda reanudarse el 30 de enero, fecha prevista inicialmente.

Aunque la Conmebol no parece considerar la exclusión de los equipos venezolanos, sí existe la posibilidad de que tengan que cambiar de localía para disputar sus encuentros. El primer club que entraría en acción es el Deportivo Táchira, que debe enfrentar a The Strongest en la Fase 1 de la Libertadores. El partido de vuelta está programado para el 10 de febrero en Venezuela, aunque no se descarta que se traslade a otro país si la situación de seguridad no mejora.

Los antecedentes más recientes se remontan a 2021, cuando equipos colombianos debieron jugar como locales en Paraguay debido a protestas sociales derivadas de una reforma tributaria. En este contexto, los clubes venezolanos deberán esperar definiciones de Conmebol y del propio calendario local para garantizar su participación en las competiciones continentales.

