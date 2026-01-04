Edmundo González llama a liberar a los presos políticos y respetar la voluntad popular

Edmundo González, reconocido como presidente electo de Venezuela por varios paises del mundo, reapareció este domingo tras la detención de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos para exigir "la liberación inmediata" de los presos políticos.

En un mensaje dirigido a los venezolanos, González subrayó que la verdadera transición democrática solo será posible cuando se libere a todos los presos políticos, civiles y militares, “verdaderos rehenes de un sistema de persecución”, y se respete de manera plena la voluntad expresada por el pueblo en las elecciones del 28 de julio de 2024.

“Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante”, enfatizó.

González recordó que la legitimidad de su movimiento proviene del respaldo mayoritario de los venezolanos y que su compromiso está con la democracia, el Estado de Derecho y la dignidad de los ciudadanos.

Asimismo, hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado para que cumplan con el mandato popular y respeten la Constitución, recordando que su lealtad es con la República y con el pueblo.

El líder opositor insistió en la necesidad de unidad nacional para reconstruir el país y garantizar que el poder nunca más se utilice en contra de los venezolanos.

“Venezuela necesita verdad, justicia y reconciliación, sin impunidad. Este es un momento histórico que debemos asumir con serenidad, claridad y compromiso democrático. El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza. Y ese país lo construiremos juntos”, concluyó.

