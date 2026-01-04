Canciller confirma participación del presidente en el Foro de Davos

El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo confirmó la participación del presidente Rodrigo Paz en el Foro Económico Mundial de Davos que se realizará del 19 al 23 de enero en Suiza, acompañado del ministro de Economía y Finanzas Públicas y del propio canciller.

“Si no tuviéramos una alta valoración del foro, no estaríamos participando en él. Por lo tanto, nuestra valoración sobre el foro de Davos es positiva”, indicó.

Aramayo destacó que este foro reúne a líderes de los estados más importantes del mundo, representantes del sector privado empresarial más influyente y otros actores clave que definen la agenda global.

“Bolivia quiere sentarse en esa mesa para poder poner sobre la misma el conjunto de visiones, contenidos y propuestas que deseamos sean contenido que atraiga inversión extranjera en el país, genere alianzas con otros estados e incluso renueve las alianzas público-privadas”, explicó.

El canciller remarcó que el Gobierno busca impulsar iniciativas que diversifiquen la economía, alejándose del tradicional extractivismo, y mencionó áreas prioritarias como la generación de empleo digital y el desarrollo de polos tecnológicos.

Además, Aramayo subrayó que la apertura de Bolivia a la inversión y cooperación internacional no puede depender de la espera pasiva de apoyo externo.

Finalmente, el canciller destacó que la presencia del presidente en Davos no es un viaje de turismo, sino una estrategia para poner sobre la mesa las decisiones en materia de reactivación económica y atraer inversiones que beneficien a todos los bolivianos.

