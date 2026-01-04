Liga confirma que Villamil no está en venta, salvo que algún club pague su millonaria cláusula

Liga Deportiva Universitaria de Quito confirmó que Gabriel Villamil, mediocampista boliviano que brilló en la última temporada, es considerado intransferible, pese al interés de varios clubes por hacerse con sus servicios. La directiva ecuatoriana enfatizó que cualquier negociación solo se concretará si se cumple la cláusula de rescisión, tasada en 6 millones de dólares.

Villamil destacó en la Liga Deportiva Universitaria de Quito durante la campaña 2025, mostrando una evolución constante y ayudando al equipo a alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores, lo que aumentó su valor en el mercado internacional.

El club dejó en claro que, de no cumplirse la cláusula, Villamil continuará defendiendo los colores del cuadro albo, siendo pieza clave para encarar la próxima temporada. Su rendimiento y proyección lo convierten en un jugador codiciado, pero la directiva se mantiene firme en proteger su patrimonio deportivo.

