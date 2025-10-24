Figura del partido: Gabriel Villamil brilla en la victoria de Liga de Quito sobre Palmeiras en la Libertadores

El boliviano Gabriel Villamil fue elegido la figura del partido tras su destacado desempeño en la victoria de Liga de Quito frente a Palmeiras, donde anotó dos goles que dejaron al equipo ecuatoriano con una ventaja importante de cara al partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores.

“Creo que es un esfuerzo muy grande del equipo. Hemos trabajado mucho para llegar a esta semifinal y terminar con esta ventaja. Es importante, estamos orgullosos de lo que hemos logrado y vamos a seguir trabajando porque quedan 90 minutos más”, expresó Villamil tras el encuentro.

El joven futbolista boliviano también se refirió al próximo compromiso en Brasil, donde Liga de Quito enfrentará a Palmeiras por la vuelta de las semifinales.

Villamil destacó la buena preparación del equipo ecuatoriano y recordó sus actuaciones anteriores como visitante, incluyendo victorias frente a São Paulo y Botafogo, asegurando que afrontarán el próximo partido con inteligencia y concentración.

Con este doblete, Villamil confirma su crecimiento como promesa boliviana en el fútbol sudamericano y se perfila como pieza clave para que Liga de Quito consiga el pase a la final de la Copa Libertadores 2025.

